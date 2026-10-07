Белингам: Хари Кейн е най-великият английски футболист

Джуд Белингам направи доста силно изказване по адрес на съотборника си в английския национален отбор Хари Кейн. Капитанът на „Трите лъва" вкара нови два гола във вратата на Чехия (3:0) и изравни по мачове легендата Питър Шилтън. Двмата са №1 със 125 двубоя за Англия, но съвсем скоро Кейн ще поведе еднолично.

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„Едва ли ще кажа нещо, което не е казано за него. На първо място, за мен той е страхотен човек и капитан. Мисля, че е най-добрият играч, който някога е обличал националната фланелка. Числата говорят достатъчно. Той вкарва във всеки мач, а в същото време помога в защита при отнемането на топката и се връща към централната линия да гради атаките. Имам чувството, че става все по-добър с годините", каза Белингам.

Вчерашната победа срещу Чехия донесе и постижение за селекционера на англичаните Томас Тухел. Германецът стана треньорът, който достига най-бързо 20 победи начело на отбора - след само 26 мача. Англия обаче е на второ място в своята група от Лигата на нациите, с 3 точки по-малко от лидера Испания.