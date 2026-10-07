Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Белингам: Хари Кейн е най-великият английски футболист

Белингам: Хари Кейн е най-великият английски футболист
БТА

Томас Тухел записа страхотно постижение начело на „Трите лъва"

Джуд Белингам направи доста силно изказване по адрес на съотборника си в английския национален отбор Хари Кейн. Капитанът на „Трите лъва" вкара нови два гола във вратата на Чехия (3:0) и изравни по мачове легендата Питър Шилтън. Двмата са №1 със 125 двубоя за Англия, но съвсем скоро Кейн ще поведе еднолично.

Ламин Ямал изпреварва Хари Кейн в прогнозите за „Златната топка“

„Едва ли ще кажа нещо, което не е казано за него. На първо място, за мен той е страхотен човек и капитан. Мисля, че е най-добрият играч, който някога е обличал националната фланелка. Числата говорят достатъчно. Той вкарва във всеки мач, а в същото време помога в защита при отнемането на топката и се връща към централната линия да гради атаките. Имам чувството, че става все по-добър с годините", каза Белингам.

Вчерашната победа срещу Чехия донесе и постижение за селекционера на англичаните Томас Тухел. Германецът стана треньорът, който достига най-бързо 20 победи начело на отбора - след само 26 мача. Англия обаче е на второ място в своята група от Лигата на нациите, с 3 точки по-малко от лидера Испания.

Още по темата

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Английска легенда: Исак е по-добър нападател от Холанд

Антъни Гордън: Англия никога няма да контролира мачовете като Испания

Антъни Гордън: Англия никога няма да контролира мачовете като Испания

Тухел върна Трент и Палмър в състава на Англия

Тухел върна Трент и Палмър в състава на Англия

Хари Кейн: Това е най-доброто представяне на Англия от 60 години

Хари Кейн: Това е най-доброто представяне на Англия от 60 години

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 6 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 15 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 18 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 24 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 28 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 34 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 50 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 53 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 1 час
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил