Кафето е сред най-популярните напитки в света и е ценен източник на антиоксиданти, но начинът на приготвяне и добавките към него могат да окажат влияние върху ползите за здравето. Според диетолозите най-добрият избор зависи от съдържанието на кофеин, киселинността и начина на обработка на кафето.

Американското издание Health.com представя осем вида кафе, които могат да бъдат част от здравословното ежедневие.

1. Филтърно кафе

Филтрираното кафе се смята за един от по-добрите варианти заради начина, по който се приготвя. То съдържа по-малко дитерпени – естествени съединения в кафето, които могат да повишат нивата на холестерола. Хартиеният филтър задържа голяма част от тях, преди напитката да достигне чашата.

2. Американо

Американото се приготвя чрез разреждане на еспресо с гореща вода. Така се получава напитка с по-мек вкус, но със запазени характеристики на еспресото. Според диетоложката Джули Стефански същото количество американо може да съдържа повече полифеноли в сравнение с филтърното кафе. Освен това добавената вода увеличава количеството течност, което приемаме.

3. Кафе с мляко

Кафето с мляко също може да осигури допълнителни хранителни вещества. Кравето мляко е източник на калций и витамин D, а подходяща алтернатива са растителните напитки, обогатени с витамини и минерали. Соевото мляко се отличава сред растителните заместители със своя хранителен състав и е включено в американските хранителни препоръки като алтернатива на кравето мляко.

4. Студено приготвено кафе

Познато и като cold brew, това кафе се получава чрез накисване на едро смлени кафеени зърна в студена или вода със стайна температура за продължителен период. Обикновено напитката е с по-ниска киселинност в сравнение с традиционното горещо кафе. Затова може да бъде по-подходяща за хора, които изпитват дискомфорт или киселини след консумация на обикновено кафе.

5. Нитро кафе

Този вариант представлява студено приготвено кафе, към което под налягане се добавя азот. Резултатът е напитка с кремообразна текстура и плътна пяна, наподобяваща тази на някои газирани напитки. Хранителните характеристики могат да се различават според производителя и използваните добавки.

6. Кафе с гъби

Напитката представлява комбинация от обикновено кафе и прах от сушени гъби. В зависимост от използваните видове гъби тя може да съдържа допълнителни хранителни вещества, сред които витамини от група В, мед, селен и витамин D. Съставът обаче варира значително между отделните продукти.

7. Разтворимо кафе

Разтворимото кафе се произвежда чрез дехидратиране на предварително сварено кафе. То е удобно за приготвяне и също съдържа антиоксиданти. Важно е обаче да се проверява етикетът, тъй като някои готови смеси включват захар, сухо мляко и други добавки, които увеличават съдържанието на калории, мазнини и въглехидрати.

8. Черно кафе без добавки

Черното кафе без захар, сиропи и сметана е добър избор за хората, които искат да ограничат допълнителния прием на калории. То запазва естествените антиоксиданти в кафените зърна, без да добавя излишни захари и мазнини.

В крайна сметка не само видът на кафето, но и начинът, по който го консумираме, има значение. Ограничаването на добавената захар и изборът на подходящ начин на приготвяне могат да помогнат напитката да бъде част от балансираното хранене.