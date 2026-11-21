Борусия Дортмунд победи с 1:0 като гост Борусия Мьонхенгладбах и излезе начело в Бундеслигата след 10-ия кръг. В герой за "жълто-черните" се превърна халфът Феликс Нмеча. Германският национал вкара единственото попадение в срещата в 80-ата минута на мача.

С успеха вестфалци излязоха еднолично на върха във временното класиране, възползвайки се от равенството на Байерн срещу Кьолн. Тимът на Нико Ковач събра 24 точки, докато баварците остават втори с 22. Гладбах е на дъното във временното класиране с 4 точки.

Българският национал Лукас Петков изигра цял мач за своя Елферсберг при домакинската загуба с 0:1 от Фрайбург. Игор Матанович реализира единствения гол в мача в 68-ата минута. "Елфите" заемат осмо място във временното класиране с 13 точки, докато Фрайбург се изравни с Байерн, събирайки 22.

РБ Лайпциг разби с 5:1 като гост Унион Берлин. "Биковете" поведоха в 18-ата минута след гол от дузпа на Антонио Нуса. В края на първата част Марсел Аебишер изравни.

Гостите отново поведоха пет минути след почивката след гол на Ромуло. В 72-ата минута се разписа Браян Груда, а малко след това и Роко Райц. Крайния резултат оформи Ридле Баку в 89-ата минута.

След този мач РБ Лайпциг излезе на 4-о място във временното класиране с 21 точки, докато "железните" са 16-и със седем точки.

В друг мач от днес Байер Леверкузен победи с 4:0 у дома Падерборн. Афонсо Морейра откри резултата в 14-ата минута. Отново той се разписа в 47-ата, а четири след това точен беше и Патрик Шик. Крайния резултат оформи Еки Фернандес в 59-ата минута.

Така Байер събра 19 точки и е пети, докато Падерборн е 14-и с десет.