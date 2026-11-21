Хари Кейн се обърна към привържениците за първи път след спешната операция на левия глезен. Нападателят на Байерн Мюнхен публикува в социалните мрежи снимка от болничното легло, на която левият му крак е в ортопедична обувка.

“Очевидно съм много разочарован, че получих тази контузия, но както винаги това е възможност да покажа устойчивост и да прогресирам с оглед на 2027 година”, написа капитанът на Англия.

Кейн пострада при равенството 1:1 срещу Кьолн. От Байерн не посочиха срок за възстановяването му. Според германски медии англичанинът ще бъде извън игра поне три месеца, като краят на март се очертава като оптимистичен срок за завръщане.

“Ще се завърна свеж и готов за решителния момент на сезона”, добави Кейн, който завърши като голмайстор на Бундеслигата през всеки от последните три сезона.