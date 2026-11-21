Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи намаляване на бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз с 204 млрд. евро, както и въвеждане на нов данък върху големите дигитални компании. Целта е да бъде постигнато съгласие между 27-те държави членки за финансовата рамка за периода 2028–2034 г., съобщава Франс прес (АФП).

Представеният от Коща преработен проект предвижда бюджетът да бъде намален спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия, което възлизаше на около 2 трилиона евро. Освен съкращенията председателят на Европейския съвет предлага и нови източници на приходи, включително облагане на големите технологични компании и проучване на възможността за данък върху криптоактивите.

Предложението е част от продължаващите трудни преговори между държавите членки, които имат различни виждания за размера и разпределението на европейските средства.

През октомври Ирландия, която по това време председателстваше Съвета на ЕС, предложи бюджетът да бъде намален със 140 млрд. евро. Идеята обаче не получи необходимата подкрепа от северноевропейските държави, известни като „пестеливата четворка“, сред които са Германия и Нидерландия.

Берлин и Хага настояват за значително ограничаване на разходите, за да не се стигне до рязко увеличаване на националните им вноски в общия бюджет. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви през октомври, че финансовата рамка трябва да бъде приемлива за държавите, които осигуряват най-голямата част от средствата.

Коща предлага бюджетните съкращения да обхванат както средствата за земеделие и регионално развитие, така и финансирането за конкурентоспособност, научни изследвания и бизнеса. Така той се опитва да отговори на исканията на държавите, настояващи за по-малък бюджет, без да се стига до още по-драстично ограничаване на европейските разходи. Това е особено чувствителен въпрос за южните и източните държави членки, които получават значителна част от европейското финансиране именно чрез земеделските програми и фондовете за регионално развитие.

За да компенсира част от намалените средства, Коща предлага въвеждането на данък от 3% върху годишния оборот на големите компании от дигиталния сектор. Обсъжда се и възможността бюджетът на ЕС да получава приходи от облагането на криптоактиви и от търговете за разпределение на телекомуникационни честоти.

Предложението за новия дигитален данък може да предизвика напрежение със САЩ заради голямото присъствие на американски технологични компании на европейския пазар. Коща обаче подчерта, че мярката не е насочена срещу конкретна компания или държава.

Европейският парламент се противопоставя на съкращенията

Предложеното намаляване на бюджета среща съпротива и в Европейския парламент. Евродепутатът Зигфрид Мурешан от Европейската народна партия, който е сред водещите представители на институцията в бюджетните преговори, определи плана на Коща като неприемлив.

Според Мурешан Европа се нуждае от повече финансови ресурси, за да отговори на нарастващите предизвикателства. Той посочи, че новите данъчни източници, предложени от Европейския парламент, включително облагането на технологичните компании, криптовалутите и онлайн хазарта, могат да осигурят между 18 и 32 млрд. евро допълнителни приходи.

Междувременно заместник-директорът на брюкселския аналитичен център Европейски политически център Георг Рикелес предложи и друга възможност – общо заемане на средства от държавите членки за финансиране на бъдещи инвестиции.

Идеята се подкрепя от френския президент Еманюел Макрон, но среща категоричното неодобрение на Германия.

Коща ще представи компромисния си проект пред лидерите на 27-те държави членки на срещата на върха в Брюксел на 26 и 27 ноември. Постигането на споразумение ще изисква преодоляване на сериозните различия между страните относно размера на бюджета, разходите и новите източници на финансиране.