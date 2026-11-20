България, Румъния, Словакия и Полша, с водещата роля на Испания, се обявиха срещу предложеното намаляване с 2,5 млрд. евро на бюджета на европейската програма за култура, аудиовизия и гражданско общество. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев след заседание на Съвета на ЕС в Брюксел.

Четирите държави настояват бюджетът на програмата да бъде увеличен до 10 млрд. евро, уточни министърът пред български журналисти.

Милошев коментира и финансирането на културата в България през следващата година. Според него предвидените средства не са достатъчни, а секторът продължава да страда от хронично недофинансиране.

Той подчерта, че проблемът не се изчерпва само с размера на бюджета, а е свързан и с начина, по който средствата се разпределят и използват. По думите му културата е отговорност на държавата, но финансовите ресурси в тази сфера винаги остават недостатъчни.

По време на заседанието европейските министри са обсъдили и предложението на Европейската комисия за допълнителни мерки за защита на децата и подрастващите в интернет.

Милошев съобщи, че има единодушие сред държавите членки относно въвеждането на минимална възраст от 15 години за създаване на профили в онлайн платформите.

Според министъра защитата на децата в интернет не трябва да бъде отговорност единствено на самите тях и на техните родители. Необходимо е да бъдат въведени и допълнителни задължения за доставчиците на онлайн услуги.

Сред обсъжданите рискове са кибертормозът, злоупотребата с лични данни и неконтролираният контакт на непълнолетни с непознати в интернет. Милошев подчерта необходимостта от общоевропейски мерки за справяне с тези заплахи.