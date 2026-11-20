Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев беше избран за Играч на 14-ия кръг на Първа лига. Националът се отчете с два гола за победата на "червените" с 6:1 над Спартак Варна, което му донесе приза.

„За мен това е голяма награда, защото се трудя много. Радвам се, че това се оценява от хората. Мога да обещая, че ще имам още такива награди“, започна Илиев по време на награждаването си в Пресклуб "България".

Таранът очаква през този сезон битката за титлата да бъде по-оспорвана от миналата кампания. "Тази година и четирите отбора в челото на класирането играем наистина много добре. Битката ще е доста по-сериозна от миналата година. Ние се представяме страхотно засега. Колективът е на прекрасно ниво. Можеше да завършим като победители в последния мач, но с този гол в последната секунда за жалост изпуснахме победата“.

"Сега играя доста добре, вкарах много голове. Надявам се с игровото време, което получавам, да мога да се преборя за голмайсторския приз. Когато съм на игрището, си отбелязвам ситуациите. Затова имам толкова голове в момента", добави той.

"Няма поставени цели пред отбора. Събрани сме много добри футболисти. Ще се борим за титлата, но ще видим какво ще се случи. Тази година ЦСКА започна добре. Мисля, че те ще са един от главните конкуренти за спечелване на първенството. Всичко зависи от нас. Ако играем добре, може да се преборим с тях, Левски и Лудогорец", завърши Илиев.