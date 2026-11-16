Отстраниха от националния отбор талант на ЦСКА 1948

Талантът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев е бил освободен от лагера на националния отбор на България до 19 години. В неделя сутринта футболистът, който играе под наем от "червените" в Рилски спортист, си е събрал багажа от хотела на тима в Сливен.

Бойчев е бил отстранен заради нарушаване на вътрешния правилник и дисциплината, както и неспазване на тактическите указания.

В събота селекцията на Тодор Янчев завърши 1:1 срещу Латвия в Стара Загора. Пред това "лъвчетата" разбиха с 6:0 Гибралтар.