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Отстраниха от националния отбор талант на ЦСКА 1948

Отстраниха от националния отбор талант на ЦСКА 1948
cska1948.bg

Марто Бойчев е бил освободен от Тодор Янчев

Талантът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев е бил освободен от лагера на националния отбор на България до 19 години. В неделя сутринта футболистът, който играе под наем от "червените" в Рилски спортист, си е събрал багажа от хотела на тима в Сливен. 

Бойчев е бил отстранен заради нарушаване на вътрешния правилник и дисциплината, както и неспазване на тактическите указания. 

В събота селекцията на Тодор Янчев завърши 1:1 срещу Латвия в Стара Загора. Пред това "лъвчетата" разбиха с 6:0 Гибралтар. 

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