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ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

България е успяла да издейства изключването от санкционния списък на две руски банки с български собственици

Нов пакет от санкции срещу Русия, който обхваща 12 физически и 101 юридически лица, одобриха външните министри на страните от Европейския съюз, предаде БНТ. Мерките са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна, включително ударите по гражданската инфраструктура. България е успяла да издейства изключването от санкционния списък на две руски банки с български собственици.

Близо 50 руски банки и финансови институции попадат под новите ограничения. Целта на Брюксел е да ограничи финансовите потоци, чрез които Москва осигурява приходи за държавния бюджет и финансира военните си действия в Украйна.

Санкциите засягат и сектора на електронната търговия. Сред включените лица са едноличният собственик на руския гигант Wildberries, както и лице, контролиращо мажоритарния дял в друга голяма компания за онлайн търговия – Ozon.

Новите мерки обхващат и представители на руския петролен и енергиен сектор. В списъка попадат компании, които управляват рафинерии и петролния терминал в Санкт Петербург, както и дружества, занимаващи се с проучване и добив на енергийни ресурси.

Европейският съюз разширява ограниченията и срещу т.нар. руски „сенчест флот“. Санкционирани са компании от Обединените арабски емирства, Китай, Сейшелските острови и Оман, свързани с търговията с руски петрол и петролни продукти. Мерките засягат и бизнесмени, които притежават или управляват кораби, използвани за транспортиране на руски петрол при високорискови корабоплавателни операции.

За санкционираните лица и компании се предвижда замразяване на активите и забрана за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси. На физическите лица се забранява и влизането на територията на Европейския съюз.

България е успяла да извади от първоначалния санкционен списък две руски банки с мажоритарна българска собственост, съобщи Велислава Петрова. Става дума за Първа инвестиционна банка, която няма връзка с едноименната българска банка, и Инвестиционна корпоративна банка. Франция е постигнала изключването на още една банка, а Унгария – на петролна компания.

Според информация от регистъра на Руската централна банка руската Първа инвестиционна банка е сред 300-те най-големи кредитни институции по активи в страната. Централата ѝ е в Москва, а 92% от акциите са собственост на българското дружество „Старком Холдинг“, свързано с бизнесмените Асен Христов и Кирил Бошов от „Еврохолд“.

Другата банка – Инвестиционна корпоративна банка, е регистрирана в Казан и е свързана с българския холдинг „Химимпорт“. Като основен собственик е посочен бизнесменът Иво Каменов. Холдингът има участия в редица сектори на българската икономика, включително авиацията, банковото дело, застраховането и летищната инфраструктура.

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