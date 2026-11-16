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25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие
pixabay

При специализирана полицейска операция са проверени над 16 000 превозни средства, съставени са 470 акта и 4086 фиша

Общо 25 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, и трима, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози, са установени през изминалото денонощие. Това показват данните на МВР от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

От установените 25 водачи, употребили алкохол, 15 са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а останалите 10 - с над 1,2 промила. Един водач е отказал да бъде тестван за алкохол.

При проверките са установени и трима шофьори, управлявали под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Други петима са отказали да бъдат тествани.

В рамките на акцията полицейските служители са проверили общо 16 154 моторни превозни средства. Контрол е извършен и на 17 688 водачи и пътници.

За установени административни нарушения са съставени 4086 фиша и 470 акта.

Основният акцент на специализираната операция е предотвратяването на управлението на автомобили от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и установяването на неправоспособни шофьори.

Проверките са част от мерките на МВР за засилване на контрола по пътищата и ограничаване на нарушенията, които създават риск за участниците в движението.

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