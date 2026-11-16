Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

Кристъл Палас е постигнал споразумение с Томас Франк за мениджърския пост, съобщава британският журналист Бен Джейкъбс. Според информацията преговорите за състава на треньорския щаб са във финалната си фаза. Очаква се датчанинът да води лондончани още в двубоя срещу Ковънтри на 21 ноември.

Франк ще наследи Пиер Саж, когото клубът освободи миналата седмица след слабия старт на сезона. Кристъл Палас е на последно място във Висшата лига със седем точки от първите десет мача. Първата задача пред новия мениджър ще бъде да подобри резултатите и да изведе отбора от зоната на изпадащите.

Датският специалист има опит в английския футбол от работата си в Брентфорд и Тотнъм. Той пое тима от Северен Лондон през 2025 г., но престоят му там не оправда очакванията.

Ако назначението бъде финализирано навреме, срещата с Ковънтри ще даде на Франк първа възможност да приложи идеите си в Кристъл Палас след треньорската смяна.