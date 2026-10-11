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Кристъл Палас обърна Нотингам, Евертън изпусна победата срещу новак

Кристъл Палас обърна Нотингам, Евертън изпусна победата срещу новак
АП/БТА

Лондончани отговориха с три гола след ранния удар на Дан Ндойе, а Хъл Сити спаси точката срещу „карамелите“

Кристъл Палас постигна победа с 3:1 над Нотингам Форест в двубой от шестия кръг на английската Висша лига.

Срещата започна отлично за гостите, които откриха резултата още в третата минута чрез Дан Ндойе.

Лондончани реагираха още преди почивката. Дайчи Камада възстанови равенството, а Джеферсон Лерма завърши обрата за 2:1.

Кристъл Палас реши срещата след около час игра. Йереми Пино отбеляза третия гол за домакините и оформи крайния резултат.

След успеха Палас заема 12-ото място със 7 точки. Нотингам Форест е на 14-а позиция с актив от 5 точки.

В друг двубой от кръга Хъл Сити и Евертън завършиха 2:2 след интригуващо второ полувреме.

Джо Гелхард даде преднина на новака в елита в 48-ата минута. Евертън отговори с попадения на Киърнън Дюсбъри-Хол и Тиерно Бари и стигна до пълен обрат.

„Карамелите“ обаче не успяха да задържат аванса си. В 74-ата минута Мохамед Белуми се разписа за Хъл и донесе точката на домакините.

Евертън е пети във временното класиране с 10 точки, а Хъл Сити заема деветата позиция с 9.

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