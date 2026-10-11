Доналд Тръмп обяви „енергийно примирие“ между Русия и Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се съгласили на това, което той описа като „енергийно прекратяване на огъня“. В публикация в социалните мрежи Тръмп посочи, че енергийното примирие влиза в сила незабавно, но не даде повече подробности.

Ръководителят на Белия дом написа дословно следното: „В сила от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“ Това, което вероятно американският президент има предвид, е съгласие на двете страни да преустановят взаимните удари по енергийната си инфраструктура, пояснява Таралеж.

Това изявление на Доналд Тръмп в платформата Truth Social идва след дни на изключително остро дипломатическо напрежение между Вашингтон и Киев. Само ден по-рано Тръмп разкритикува остро Володимир Зеленски, обвинявайки украинските удари срещу руски рафинерии за високите цени на дизела в САЩ. Президентът на САЩ дори призова Украйна да си избере „нов лидер, който може да сключи сделка“, тъй като Белият дом подписа спорно споразумение с Москва за внос на руски дизел с цел овладяване на инфлацията преди междинните избори в САЩ.

В отговор Зеленски контрира Тръмп в интервю за ABC News, заявявайки, че „с цялото ми уважение към президента Тръмп, нашето общество, нашият народ трябва да избере един или друг лидер“.

Той подчерта, че Украйна е готова незабавно да спре атаките срещу руския петролен сектор, но само при взаимни и реални гаранции, че Русия ще прекрати терора над украинската енергийна и електрическа мрежа. За да докаже волята си за мир, Зеленски отправи директно предизвикателство към Тръмп и Путин: „Кажете на Путин да ни даде два месеца, 60 дни пълно прекратяване на огъня, и ние ще организираме избори“.

Макар Тръмп светкавично да обяви постигането на „енергийно примирие“, към този момент все още няма официално потвърждение от Киев или Москва за реално задействан и съгласуван механизъм на терен, който да гарантира спирането на взаимните удари.