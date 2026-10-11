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Зеленски обяви готовност за избори в Украйна при 60 дни примирие с Русия

Зеленски обяви готовност за избори в Украйна при 60 дни примирие с Русия
АП/БТА

Освен това украинският президент подчерта, че правото да определят кой да управлява страната принадлежи единствено на гражданите на Украйна

В отговор на критичните изявления на американския държавен глава Доналд Тръмп, който заяви, че Украйна трябва да избере нов президент, Володимир Зеленски обяви готовност да проведе президентски избори в страната. Но украинският държавен глава постави условие - Владимир Путин приеме 60-дневно прекратяване на огъня, съобщава агенция Ройтерс.

„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни - и ние ще организираме избори“, заяви Зеленски в ефира на американската телевизия Ей Би Си.

Освен това украинският президент подчерта, че правото да определят кой да управлява страната принадлежи единствено на гражданите на Украйна, предава Франс прес.

„С пълното ми уважение към президента Тръмп, нашето общество, нашият народ трябва да изберат един или друг лидер“, коментира той.

Реакцията на Киев последва официално изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който ден по-рано публично изрази мнение, че вероятно е настъпил подходящият момент украинците да гласуват за нов лидер. Ръководителят на Белия дом заяви също, че Путин иска споразумение за мир, а Зеленски – не.

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