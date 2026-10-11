Тръмп: Путин иска мирно споразумение, Зеленски - не

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че руският лидер Владимир Путин иска да бъде постигнато мирно споразумение за Украйна, докато според него Володимир Зеленски не проявява същата готовност.

"Мисля, че Русия би искала да сключи сделка. Говорили сме за това неведнъж. Русия би искала да сключи сделка, но по някаква причина Зеленски не иска", каза Тръмп пред журналисти. Позицията му идва след телефонния разговор с Путин и на фона на продължаващите преговори между представители на САЩ, Украйна и Европа.

Попитан какво му е казал руският президент по време на разговора им, Тръмп отговори, че Путин "би искал да види споразумение" и според него желанието му за това е силно.

Изказването идва ден след като американският президент отправи едни от най-острите си критики към Зеленски досега и заяви, че е време Украйна да има нов президент, който да може да постигне сделка.

Тръмп отново повдигна и въпроса за провеждането на избори в Украйна.

Коментарите му идват в момент на ново напрежение между Вашингтон и Киев след договореността между САЩ и Русия за доставки на руски дизел. Зеленски остро разкритикува сделката, докато Тръмп я защити като мярка за понижаване на цените на горивата.