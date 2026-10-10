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Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп
БТА

„Ние сме заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват“, заяви тя

Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че договорените между Владимир Путин и Доналд Тръмп доставки на руски дизел ще доведат до понижение на цените на горивата в световен мащаб. Тя коментира актуални теми пред журналисти в Асеновградско.

Йотова обърна внимание на рисковете пред енергийните доставки за Европа. По думите ѝ газохранилищата са запълнени наполовина, а доставките през Ормузкия проток са затруднени. Тя посочи още, че преходният период за доставките на руски енергийни ресурси приключва догодина, след което от януари Европа няма да може да се снабдява по този начин.

Президентът отбеляза, че има информации за закупени големи количества руски газ, но предстои да станат ясни повече подробности.

„Ние сме заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват“, заяви тя.

Йотова отрече да се е срещала с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов по време на посещението му в България.

Тя коментира, че по думите на министър-председателя визитата е била част от активните дипломатически усилия на България за трайно прекратяване на войната в Украйна. Президентът изрази надежда, че предстоящите контакти в САЩ ще доведат до конкретни стъпки към мирни преговори.

По случая с дроновете, поразили кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, Йотова заяви, че страната ще направи всичко необходимо, за да събере доказателства. Решенията на българските власти ще бъдат взети въз основа на установените факти, уточни президентът.

 
 
 

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