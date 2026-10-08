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Андрей Гюров: След атаката в Черно море държавата остави икономическите рискове без ясен отговор

Андрей Гюров: След атаката в Черно море държавата остави икономическите рискове без ясен отговор
Facebook/ Андрей Гюров

Кандидатът за президент обвини институциите в бездействие след атаката срещу два търговски кораба и поиска конкретни мерки за защита на гражданите, бизнеса и доставките

Андрей Гюров отправи критики към държавните институции за реакцията им след атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В публикация във Facebook той постави въпроса как държавата ще защити българските граждани и бизнеса от евентуалните икономически последици.

"Как държавата ще защити българските граждани и бизнеса от икономическите последици на кризата в Черно море? Този критичен въпрос остава без ясен отговор вече втори ден след атаката", написа Гюров.

Двата търговски кораба бяха атакувани на 6 октомври с въздушни и морски дронове в българската изключителна икономическа зона. Един от корабите потъна, а другият беше повреден. Българските власти продължават да изясняват произхода на атаката.

Гюров свързва инцидента не само с морската и националната сигурност, но и с риска за търговските маршрути, снабдяването, работните места и цените.

"Часове заседаване произведоха меморандум, без никакви активни действия. Това вече е опасно бездействие", заяви той.

Ден по-рано Консултативният съвет за национална сигурност заседава по темата за рисковете пред морската сигурност и критичната инфраструктура. Участниците се обединиха около необходимостта да бъдат установени извършителите на атаката, а премиерът Румен Радев заяви, че към този момент няма пряка заплаха за националната сигурност.

В позицията си Гюров критикува и президента Илияна Йотова, като настоя държавният глава да изисква от институциите конкретни действия, а не само оценки на международната обстановка.

"Националната сигурност не може да чака политическите сметки. Националният интерес трябва да стои над партийния", пише още той.

По думите му стабилността трябва да бъде гарантирана с предварителна подготовка и последователни действия, а не единствено с решения след възникването на криза.

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