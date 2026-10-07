Гюров след атаката в Черно море: Защитата на сигурността изглежда като заравяне на главата в пясъка

"Няма как да сме горди, когато защитата на сигурността изглежда като заравяне на главата в пясъка.“ Това написа Андрей Гюров във Facebook след новината за двата нападнати кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

По думите му случилото се го е заварило на път към Кърджали и Хасково, където темата за сигурността е била сред акцентите в срещите му с граждани.

Гюров посочи, че през последните месеци и седмици е имало взривове, паднали дронове и предупреждения за ескалация от чужди служби, като отправи критика към реакцията на властите.

"Очакваме откритост, очакваме информация, че има предприети действия и мерки. Адекватни мерки“, заяви той.

Гюров постави и няколко въпроса - какво се случва с участието на България в европейската антиракетна коалиция, участва ли страната в Механизма на ЕС за наблюдение на Източния фланг и ще бъде ли част от противодронната защита, която НАТО ще изгражда.

Това не е първият път, в който Гюров поставя темата за отбранителните способности на страната. Таралеж днес по-рано писа, в своя предишна публикация във Facebook той поиска властта да отговори кога ще ускори превъоръжаването на Българската армия. Тогава Гюров постави акцент върху необходимостта от по-бързи действия в сферата на отбраната.

В новата си позиция той разшири темата и към други проблеми, сред които пожарите и безводието. "Когато около нас гори, не можем да чакаме вятърът да задуха в друга посока. Нито да се молим да завали дъжд“, написа Гюров.

"Сигурност, чиста вода и въздух, пътища, справедлива държава, която работи за всички. За това говорихме в Хасково и Кърджали“, допълни той.

В публикацията си Гюров благодари и на Георги Пеев за подкрепата и за ангажираността с темата за донорството и трансплантациите, като заяви, че е готов да отвори вратите на президентската институция за тази кауза.

Той благодари още на архитект Елисавета Георгиева, Георги Кандев и домакините на срещата в Кърджали - Антон Панайотов и Мурад Тюрк.

Публикацията завършва с по-лек акцент - фланелката на футболния "Арда“ Кърджали. "Надявам се да донесе победа!“, написа Гюров.