Новини
Търси
Подкаст
Политика

Гюров след атаката в Черно море: Защитата на сигурността изглежда като заравяне на главата в пясъка

Гюров след атаката в Черно море: Защитата на сигурността изглежда като заравяне на главата в пясъка
Facebook/Андрей Гюров

Той поиска информация за предприетите мерки и постави въпроси за участието на България в европейската и натовската противодронна защита

"Няма как да сме горди, когато защитата на сигурността изглежда като заравяне на главата в пясъка.“ Това написа Андрей Гюров във Facebook след новината за двата нападнати кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

По думите му случилото се го е заварило на път към Кърджали и Хасково, където темата за сигурността е била сред акцентите в срещите му с граждани.

Гюров посочи, че през последните месеци и седмици е имало взривове, паднали дронове и предупреждения за ескалация от чужди служби, като отправи критика към реакцията на властите.

"Очакваме откритост, очакваме информация, че има предприети действия и мерки. Адекватни мерки“, заяви той.

Гюров постави и няколко въпроса - какво се случва с участието на България в европейската антиракетна коалиция, участва ли страната в Механизма на ЕС за наблюдение на Източния фланг и ще бъде ли част от противодронната защита, която НАТО ще изгражда.

Това не е първият път, в който Гюров поставя темата за отбранителните способности на страната. Таралеж днес по-рано писа, в своя предишна публикация във Facebook той поиска властта да отговори кога ще ускори превъоръжаването на Българската армия. Тогава Гюров постави акцент върху необходимостта от по-бързи действия в сферата на отбраната.

В новата си позиция той разшири темата и към други проблеми, сред които пожарите и безводието. "Когато около нас гори, не можем да чакаме вятърът да задуха в друга посока. Нито да се молим да завали дъжд“, написа Гюров.

"Сигурност, чиста вода и въздух, пътища, справедлива държава, която работи за всички. За това говорихме в Хасково и Кърджали“, допълни той.

В публикацията си Гюров благодари и на Георги Пеев за подкрепата и за ангажираността с темата за донорството и трансплантациите, като заяви, че е готов да отвори вратите на президентската институция за тази кауза.

Той благодари още на архитект Елисавета Георгиева, Георги Кандев и домакините на срещата в Кърджали - Антон Панайотов и Мурад Тюрк.

Публикацията завършва с по-лек акцент - фланелката на футболния "Арда“ Кърджали. "Надявам се да донесе победа!“, написа Гюров.

Още по темата

Андрей Гюров през Фейсбук: Искам властта да каже кога ще ускори превъоръжаването на армията

Андрей Гюров през Фейсбук: Искам властта да каже кога ще ускори превъоръжаването на армията

Йотова-Вълчев или Гюров-Кандев: аргументите на двата щаба

Йотова-Вълчев или Гюров-Кандев: аргументите на двата щаба

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

С цел мониторинг на Черно море: ЕС дава спътникови данни на България и Румъния

С цел мониторинг на Черно море: ЕС дава спътникови данни на България и Румъния

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Водещи

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

  • Току-що
Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 7 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 10 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 16 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 20 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 26 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 42 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 45 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 55 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си