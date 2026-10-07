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Андрей Гюров през Фейсбук: Искам властта да каже кога ще ускори превъоръжаването на армията

Андрей Гюров през Фейсбук: Искам властта да каже кога ще ускори превъоръжаването на армията
Снимка: БТА

Парите за отбрана трябва да означават реална бойна готовност, а не просто скъпи договори, пише той

"Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава. Денонощие след нападението срещу два търговски кораба в Черно море все още няма обявени конкретни мерки за сигурността на българските граждани". Това написа в профила си във Фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров.

"Не е достатъчно премиерът да говори за нарушаване на международното право, а президентът - за "военолюбци". При реална заплаха държавата трябва да действа бързо и да обясни ясно как защитава хората. Настоявам властта да каже: какви мерки са предприети, кога България ще се включи пълноценно в европейската противоракетна и противодронова защита и кога ще се ускори превъоръжаването на армията", заявява Гюров. 

"Сега са дронове. А ако утре са ракети? Не можем да стоим встрани от усилията за укрепване на Източния фланг, докато държавите около нас инвестират в реални отбранителни способности. България има нужда от модерна ПВО, радари, противодронови способности, боеприпаси и подготвен личен състав, интегрирани със системите на НАТО", добавя кандидатът за президент.

"Парите за отбрана трябва да означават реална бойна готовност, а не просто скъпи договори. Като върховен главнокомандващ ще работя за силна и модерна българска армия и за активна роля на България в сигурността на НАТО и Черноморския регион", пише още Андрей Гюров.

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