ГЕРБ участва в избора на ВСС, тъй като искаме да има работещи институции. Искаме да имаме работещ ВСС и мисля, че подходихме най-конструктивно, заяви пред БНТ Деница Сачева, председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

"Ще е жалко, ако този ВСС е подарък за някого и заплаха за някого, защото това ще бъде торпилиране още в първия му ден. Да му дадем шанс, нека да видим дали може да бъде независим. Независимостта на ВСС ще зависи от неудобните решения спрямо властта, които трябва да вземе. ГЕРБ нито се притеснява, нито се страхува, нито сме направили каквито и да било деструктивни действия по отношение на ВСС. Отнесохме се с нужното уважение и коректност", каза тя.

Сачева добави, че истинският тест за тяхната независимост започва днес. Въпросът е дали те ще могат да взимат решения, които са независими от хората, които са ги номинирали и избрали.