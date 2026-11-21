В планините е облачно, мъгливо и със силен вятър по планинските била, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския "Червен кръст".

Спасителите посочиха, че не се препоръчват преходи във високите части на планината.

Температурите варират между 3 и 8 градуса.

От ПСС обърнаха внимание, че при тръгване по планините хората трябва задължително да проверяват прогнозата за времето.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти в планините в страната.