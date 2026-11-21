Местни жители сигнализират за масово навлизане на автомобили в насрещното движение под хълма Трапезица, по пътя между Велико Търново и Горна Оряховица. С подписка те настояват за поставянето на допълнителни пътни знаци в еднопосочния участък и засилване на контрола.

Поредно нарушение е заснето от екипа на bTV по време на репортаж по темата. Автомобил навлиза в забранената посока, докато от завоя се задава автобус. Тъй като няма място за разминаване, шофьорът на колата е принуден да се върне назад.

„Дори в момента виждате всъщност как имаме точно един нарушител, който не е спазил знаците, дали е от умисъл или не, но в крайна сметка те са там“, заяви Цветомир Георгиев, организатор на подписката.

През август под Трапезица са поставени бетонни блокове, които да възпрепятстват падането на камъни от склона. Месец по-късно, през септември, е въведена и временна организация на движението. Преминаването покрай хълма е разрешено само в посока от Горна Оряховица към Велико Търново, а за обратното направление е предвиден обходен маршрут.

Жители на квартала споделят, че нерядко се налага сами да сигнализират на шофьорите за въведеното еднопосочно движение.

„Опасно е, разбира се, най-нагло влизат в насрещното. Аз лично като застана на спирката и махам с ръка, им казвам: „Не виждаш ли знака?“. И те продължават, докато автобус не спре отгоре и не почне да свири зверски“, споделя Соня Николова от Велико Търново.

„Тук трябва да се нарисува един огромен забранителен знак, че улицата е затворена в тази посока. И там, където е знакът, който е, дето пише, че не важи за живущите в квартала, трябва да се премести малко по-към началото на моста“, предлага Симеон Николов.

Цветомир Георгиев настоява за поставянето на светлинни табели. Освен за безопасността на шофьорите, той изразява притеснение и за къщите, разположени в непосредствена близост до стеснения пътен участък.

„Когато ми излезе кола в насрещното, със сигурност има предпоставка за много сериозни инциденти, а дори може да видите, че тук долу под самия път всъщност има и къщи“, отбелязва Георгиев.

По данни на общинския съветник Димитър Манолов ежедневно по пътя между Велико Търново и Горна Оряховица преминават между 4 и 7 хиляди превозни средства. Той допълва, че подадените сигнали са стотици.

„Този проблем съществува от 2006 година и до момента са инвестирани милиони левове, за да се реши. И накрая дойдоха и направиха това безумие, защото това е абсолютно безумие. Вие представяте ли си за каква транспортна връзка става дума, а ние я направихме еднопосочна. Това е път, който съществува 150 години и ние го направихме еднопосочен“, посочва Манолов.

Въвеждането на еднопосочно движение се наложи след многократни свличания на скални маси от хълма Трапезица върху пътното платно. В отговор Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) изгради защитна преграда.

От пътната агенция обясняват: „За целта е изградена масивна ограда съгласно проекта, която изпълнява функцията на защитна преграда и има за цел да предпазва преминаващите моторни превозни средства от евентуално падащи скални късове.“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват още, че необходимата пътна сигнализация е поставена и в двете посоки. При влизане от Велико Търново знак забранява достъпа до участъка, а указателни табели обозначават обходния маршрут за шофьорите.

За движещите се от Горна Оряховица към Велико Търново е въведено ограничение на скоростта до 40 километра в час.