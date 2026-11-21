Излежаващият присъда бивш бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница в бразилската столица, след като усетил коремни болки и подуване на корема, съобщиха от болницата, предава Ройтерс.

Болсонаро, който заемаше президентския пост между 2019 г. и 2022 г., претърпя редица хоспитализации и хирургически операции, свързани с инцидент по време на предизборната му кампания през 2018 г., когато бе намушкан с нож в корема.

Той ще премине прегледи, за да се установи причината за влошаването на здравословното му състояние, съобщи болницата.

Синът му Карлош Болсонаро потвърди за хоспитализацията на баща си в Екс.

Жаир Болсонаро излежава присъда от 27 години заговор за опит за преврат срещу победилия го на президентските избори през 2022 г. настоящ президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Бившият президент беше поставен под домашен арест по медицински причини.