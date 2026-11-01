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Тръмп: Болсонаро може да остане тук толкова дълго, колкото пожелае

Тръмп: Болсонаро може да остане тук толкова дълго, колкото пожелае
АП/БТА

Според американския президент изборите в Бразилия са били "позор"

Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота вечерта, че победеният кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро може да остане в Съединените щати за неопределено време, предава Ройтерс.

Коментарите, направени пред репортери по време на парти за Хелоуин в клуба на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида, подсказват, че отношенията между двете най-големи демокрации в Западното полукълбо може да останат обтегнати още известно време. Това се случва въпреки факта, че по-рано същия ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе разговор с първия дипломат на Бразилия.

„Той може да остане тук толкова дълго, колкото пожелае“, заяви Тръмп по адрес на Болсонаро, който напусна Бразилия, след като загуби изборите от настоящия ляв президент Луис Инасио Лула да Силва, въпреки че водеше в повечето социологически проучвания. „По мое мнение изборите бяха позор.“ Бразилското посолство във Вашингтон не отговори веднага на запитването за коментар, а външни наблюдатели определиха вота като свободен и честен.

Решението на Болсонаро да замине за САЩ последва постановление на съдия от Върховния съд на Бразилия за отнемане на паспорта му малко след загубата. Срещу кандидата се водят две федерални разследвания за пране на пари в родината му, а местната полиция го считаше за лице с риск от укриване. Според по-ранна информация на Ройтерс той е бил допуснат в САЩ по хуманитарни съображения (humanitarian parole) – статут, който обикновено е с продължителност едва една година.

По-рано в събота Рубио съобщи, че е разговарял с бразилския външен министър Мауро Виейра по време на срещата на Г-20 в Атланта и че двамата ще се срещнат отново след броени седмици. В изказване, което загатна за потенциално затопляне на отношенията, Рубио сподели пред журналисти, че се очаква да се видят във Франция на срещата на външните министри от Г-7 следващия месец, където Бразилия ще присъства като наблюдател.

Американски служител и източник, запознат с въпроса, разкриха пред Ройтерс, че Тръмп няма планове да подкрепя политическите амбиции на Болсонаро – който определя себе си като легитимния лидер на Бразилия – въпреки че му е разрешил да влезе в страната. В събота Тръмп подчерта, че не планира лична среща с него.

Марко Рубио заяви още, че американското правителство „не е участвало пряко в нито един от ходовете“, довели до напускането на Болсонаро от Бразилия по-рано тази седмица. Въпреки това Ройтерс и няколко други медии съобщиха, че служителят от Белия дом Джейсън Милър е помогнал за организирането на пътуването му.

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