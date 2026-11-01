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Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен
Снимка: БТА

"Не ни показват. Подигравка", каза Асанагов

Възрастен мъж напусна разстроен избирателна секция в Белица, след като не успя да гласува с машина. Кямил Асанагов се затруднил с устройството и си тръгнал, без да упражни правото си на вот. От секционната избирателна комисия потвърдиха пред bTV, че гласът му не е бил отчетен.

"Не знам как. Стар човек съм. Не чувам. Те се подиграват с нас", сподели мъжът, видимо разстроен от случилото се.

Преди да напусне помещението, той изрази недоволството си, че не е получил необходимите указания, за да се справи с машината.

"Не ни показват. Подигравка", каза Асанагов.

Въпреки инцидента изборният ден в община Белица протича нормално, а избирателната активност е значително по-висока в сравнение с първия тур на президентските избори.

Към 11:00 ч. са гласували 6,82% от имащите право на вот, докато по същото време миналата неделя активността е била едва 2,72%. Разликата е малко над 4 процентни пункта.

Особено голямо раздвижване се наблюдава в трета избирателна секция, където до този момент са гласували 115 души. За сравнение, на първия тур през целия изборен ден там са били отчетени общо 112 гласа. Така още преди края на балотажа броят на избирателите в секцията вече надхвърля резултата от предходната неделя.

На територията на община Белица са разкрити 17 избирателни секции. В десет от тях се гласува с машини, а в останалите седем - с хартиени бюлетини.

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