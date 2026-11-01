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Жена гласува вместо родителите си и прибра бюлетините в чантата си

Жена гласува вместо родителите си и прибра бюлетините в чантата си
БТА

През деня има съобщения и за други куриозни случаи, като единият е за мъж, който отишъл да гласува, но се оказало, че в списъците е посочен като починал

Необичаен случай на нарушение на изборните правила е регистриран в Шумен по време на гласуването - 38-годишна жена е гласувала вместо майка си и баща си, след което прибрала бюлетините в собствената си чанта.  

По данни на местната полиция се е стигнало до бързо производство за нарушение на изборното законодателство. Около 13:00 часа днес служител на РУ – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от село Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама.

Незабавно е насочен полицейски екип за проверка на място. При извършените действия е установено, че докато упражнила правото си на глас, жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция.

С намерение да пусне малко по- късно бюлетините в избирателната урна, тя ги прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката бюлетините са иззети.

Работата по документиране на случая за престъпление по чл. 168 от НК продължава под ръководството на компетентната прокуратура.

През деня има информация и за други куриозни случаи, като единият е за мъж, който отишъл да гласува, но се оказало, че в списъците е посочен като починал.

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