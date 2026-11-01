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По-висока избирателна активност сред българите в Букурещ на втория тур

По-висока избирателна активност сред българите в Букурещ на втория тур
БТА

До 14:00 часа са гласували 180 души

По-висока избирателна активност сред българите в Букурещ се отчита на втория тур на президентските избори в сравнение с първия, пише БТА.

Сънародниците ни в румънската столица могат да упражнят правото си на глас в една секция, разположена в сградата на българското посолство.

До 14:00 часа местно време (съвпадащо с българското) своя вот са дали 180 души. Въпреки че голяма част от избирателите не са подали предварително декларации, процедурата по попълването им на място протича бързо и не се образуват опашки. Сред гласуващите има както българи, постоянно живеещи в Румъния, така и сънародници, които са в страната на туристическо посещение.

Обичайно около 200 души гласуват в секцията в Букурещ. На първия тур миналата неделя избирателите са били 167.

Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) най-много секции зад граница са разкрити във Великобритания – 82, Турция – 78, Германия – 70, и Испания – 67.

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