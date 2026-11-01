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Слаба избирателна активност сред българите в Австрия на втория тур на президентските избори

Слаба избирателна активност сред българите в Австрия на втория тур на президентските избори
БТА

Изборният ден в българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена протича спокойно

В Австрия днес бяха отворени общо 17 избирателни секции, в които българските граждани могат да упражнят правото си на глас на втория тур от президентските избори в България, съобщи БТА.

Изборният ден в българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена протича спокойно. По информация на председателя на секционната комисия Николай Янев до 11:30 ч. са гласували 90 души. Той отчита леко повишение на активността спрямо първия тур, но въпреки това тя остава ниска.

Значителна част от избирателите попълват декларация, с която удостоверяват, че не са гласували на друго място. Документът се попълва под контрола на член на комисията.

По думите на Николай Янев активността и в останалите секции във Виена и в другите части на Австрия е сравнително слаба и е близка до отчетената на първия тур. Изборният процес в страната протича спокойно и без проблеми.

Секции за гласуване са разкрити във всички австрийски провинции, като осем от тях се намират в столицата Виена.

 
 
 

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