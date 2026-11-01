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Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания
БТА

Федерацията по баскетбол подсигурява участието на българския национал срещу Дания

Константин Папазов заяви, че Българската федерация по баскетбол прави всичко възможно Александър Везенков да бъде на линия за националния отбор за предстоящото домакинство срещу Дания. „Лъвовете" посрещат „червения динамит" във втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 на 26 ноември.

Александър Везенков стана №1 в историята на Олимпиакос

Ситуацията с Везенков е сложна, тъй като ден по-рано той има мач с Олимпиакос в Евролигата. Самият Папазов се надява националът да отлети към София с израелците, които ще се приберат в ранните часове на 26 ноември. Ако този вариант не се осъществи, от БФБ са закупили резервни билети за сутрешен полет, който ще позволи на Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година да пристигне в деня на двубоя със скандинавците.

„Правя всичко възможно самолетът да излети още вечерта, а не на другата сутрин, но имаме и резервен вариант. Във федерацията работят отговорни хора, има купени билети и за сутрешния полет, който е редовен. Да, ние сме поели ангажимент. Везенков ме попита отговорно още през август дали може да се прибере в България с Апоел. Има два варианта, единият е в 12:00 през деня, което няма да бъде най-спокойното за Любомир Минчев, както и прибиране веднага след мача. Говорил съм с Итудис, надявам се да издебна положителна атмосфера. За съжаление, мачът е в 21:30 часа българско време вечерта на 25-и в Пирея. Ако може самолетът да тръгне в 01:00 през нощта, това ще бъде голям успех за мен”, уточни Папазов преде bgbasket.com.

 

 

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