Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа в Евролигата

Българските национали Коди Милър-Макинтайър и Александър Везенков бяха с най-голям принос за победата на Олимпиакос с 84:78 над италианския Олимпия Милано в среща от деветия кръг на Евролигата.

Милър-Макинтайър бе най-резултатен сред всички играчи с 24 точки. Роденият в САЩ плеймейкър добави още 3 борби и 4 асистенции на сметката си, като успя да вкара и четири от деветте си стрелби от далечна дистанция. Везенков - MVP на Евролигата през изминалия сезон, също се включи подобаващо и вкара 23 точки, овладя 4 борби и направи една асистенция.

Срещата, която се игра в Атина, се оказа доста трудна за гръцкия тим, който бе без двама от основните си играчи в лицето на Еван Фурние и Жан Монтеро, който вероятно ще пропусне и остатъка от сезона заради скъсан менискус.

До полувремето нито един от двата отбора не успя да вземе предимство и след 20 минути игра резултатът бе равен - 44:44.

През второто полувреме обаче Олимпиакос затегна защитата си и ограничи Олимпия до по само 17 точки в оставащите две четвърти. Тайсън Уорд добави още 14 точки за победителите. За Олимпия със 17 точки завърши Ар Джей Коул.

В класирането Олимпиакос е на втора позиция със седем победи и две поражения, колкото има и лидерът Панатинайкос. Олимпия Милано е на предпоследното 19-о място със само една победа и осем поражения.