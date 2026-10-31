Стоичков: Червени сърца, добре дошли у дома! Този път завинаги!

Легендата на българския футбол и ЦСКА Христо Стоичков пусна емоционален пост в деня на завръщането на "червените" на стадион "Българска армия".

Днес от 19:30 часа реконструираното съоръжение ще бъде открито с мач между ЦСКА и Славия.

Камата публикува в Инстаграм снимки, които показват преобразяването на дома на „червените“ – от стария му облик до модерната арена.

„Червени сърца, добре дошли у дома. Този път завинаги!", написа Стоичков.