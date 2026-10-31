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След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС
БТА

Мими Фурнаджиева и Сибила Симеонова бяха избрани с 592 гласа "за", а избирателната комисия ще има девет редовни и седем резервни членове

Общото събрание на съдиите направи първите организационни избори в процедурата за определяне на представители на съдийската квота в новия Висш съдебен съвет (ВСС). Магистратите избраха двама председатели на събранието, както и редовните и резервните членове на избирателната комисия, съобщава БТА.

Събранието се провежда на 31 октомври в Sofia Event Center в столицата. Началото му беше отложено с един час, след като при първоначалната проверка се бяха регистрирали 464 от общо 2275 съдии.

По предложение на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова магистратите решиха Общото събрание да има двама председатели.

За постовете бяха избрани Мими Фурнаджиева от ВКС, предложена от Захарова, и Сибила Симеонова от Върховния административен съд (ВАС), предложена от изпълняващата функциите председател на ВАС Ваня Анчева.

Двете кандидатури получиха 592 гласа "за“ и 24 гласа "против“.

Съдиите определиха и състава на избирателната комисия, която ще участва в организацията на изборния процес. Тя включва девет редовни и седем резервни членове.

За редовни членове бяха избрани Бисер Троянов и Кристияна Генковска от ВКС, Петър Митев и Пламен Атанасов от Окръжния съд във Варна, Галя Русева от Окръжния съд в Бургас, Стела Динчева от ВАС, Росица Цветкова от Административен съд - София-град, Вера Цветкова от Апелативен съд - София и Росица Василева от Районния съд в Пловдив.

Резервните членове са Илияна Стоилова от Софийския апелативен съд, Антони Йорданов от Административен съд - София-град, Николай Голчев от Районния съд в Пловдив, Десислава Алексиева и Росица Велкова от Софийския районен съд, както и Димитър Мирчев и Евгени Георгиев от Софийския градски съд.

Организационните решения идват на фона на предупреждението на Галина Захарова, че съдебната система се намира в дълбока криза. Преди началото на събранието председателят на ВКС призова колегите си към масово гласуване, което според нея е единственият начин за постигане на промяна.

Захарова предупреди също, че ако Народното събрание не избере представители от парламентарната квота във ВСС, това би довело до задълбочаване на кризата.

Тя призова съдиите да оценяват кандидатите според техните действия, а не според обещанията им, като посочи, че големият брой желаещи да участват в избора показва стремеж към промяна в професионалната общност.

Изборът на председатели на Общото събрание и членове на избирателната комисия не означава, че вече са избрани новите представители на съдиите във ВСС. Това са организационни решения в рамките на процедурата за попълване на съдийската квота в съвета.

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