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35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата

35 години "Централен Балкан": Росица Карамфилова отличи усилията за опазване на природата
БТА

Националният парк отбелязва своята годишнина с фестивал в Карлово, посветен на природното наследство, местните традиции и устойчивото развитие

Национален парк "Централен Балкан" е пример за високи стандарти в опазването на природното наследство. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на фестивала "Партньор на Биосферен парк "Централен Балкан" в Карлово.

Събитието е посветено на 35-ата годишнина от създаването на националния парк, който съхранява вековни букови гори, редки растителни и животински видове и уникални екосистеми в Стара планина.

Карамфилова подчерта, че усилията на служителите имат дългосрочно значение за опазването на природата и бъдещите поколения.

Министърът припомни международното признание на парка от ЮНЕСКО, като открои значението на биосферния му статут и включването на ценни букови гори в световното природно наследство.

По думите ѝ защитените територии могат да бъдат основа не само за съхраняване на природата, но и за развитие на туризма, местните производства и традиционните занаяти.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов също подчерта значението на парка за чистотата на въздуха и водите, биоразнообразието и икономическите възможности пред местните общности.

По случай юбилея бяха отличени служители и партньори на парка, сред които дългогодишният му директор Нела Рачевиц.

Празничната програма на площад "20-ти юли" в Карлово включва демонстрации на традиционни занаяти, творчески работилници и представяне на местни производители.

Фестивалът поставя акцент върху връзката между опазването на природното богатство и устойчивото развитие на региона.

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