Дъжд и гръмотевици утре, жълт код за значителни валежи в части от страната

Облачно и дъждовно време се очаква през следващото денонощие в голяма част от страната. В райони на Западна и Централна България се очакват по-значителни количества валежи, придружени от гръмотевици. Заради прогнозата за интензивни валежи НИМХ обявява жълт код за 18 области в Западна и Централна България за утрешния ден.

Вятърът ще бъде умерен до силен от изток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните ще достигнат предимно 10°-15°. За София прогнозата е за около 7° минимална и 9° максимална температура.

Облачно ще остане и в планинските райони, където се очакват валежи от дъжд, преминаващи в сняг над 1500-1700 метра. По-обилни валежи ще има в масивите на Западна и Централна България, като на места те ще бъдат съпроводени от гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен от юг-югоизток, а по високите части ще се усилва. Температурите ще достигнат около 6° на 1200 метра и около 0° на 2000 метра надморска височина.

Облачността ще обхване и българското Черноморие, където следобед се очакват валежи, предимно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток. Максималните температури ще достигнат 15°-16°, а морската вода ще бъде с температура между 16° и 17°. Вълнението ще бъде около 3 бала.