Ограничиха скоростта в тунел "Кривия" на Е-79 заради липса на осветление

Временно ограничение на скоростта е въведено в тунел "Кривия" край симитлийското село Крупник по главен път I-1 (Е-79). Причината са дейности по поддръжката на съоръжението и липса на осветление, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението ще остане в сила до края на днешния ден, 31 октомври.

От пътната агенция призовават водачите да преминават през тунела с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с условията и да спазват поставената временна пътна сигнализация.

Преди дни движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" също беше временно ограничено за шест часа заради подмяна и настройка на пожароизвестителната система.