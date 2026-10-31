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Ограничиха скоростта в тунел "Кривия" на Е-79 заради липса на осветление

Ограничиха скоростта в тунел "Кривия" на Е-79 заради липса на осветление
БТА

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание.

Временно ограничение на скоростта е въведено в тунел "Кривия" край симитлийското село Крупник по главен път I-1 (Е-79). Причината са дейности по поддръжката на съоръжението и липса на осветление, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението ще остане в сила до края на днешния ден, 31 октомври.

От пътната агенция призовават водачите да преминават през тунела с повишено внимание, да съобразяват скоростта си с условията и да спазват поставената временна пътна сигнализация.

Преди дни движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" също беше временно ограничено за шест часа заради подмяна и настройка на пожароизвестителната система.

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