Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе

В района на Локомотивния и вагонен завод (ЛВЗ) в Русе са дерайлирали седем товарни вагона, превозващи амониева селитра. При произшествието част от товара се е разпилял, информира регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

При извършения оглед полицейските служители са установили две места с разпиляно бяло гранулирано вещество, чието общо количество е около 20 килограма. За извършване на необходимите изследвания са взети проби както от веществото, така и от почвата в непосредствена близост до него.

За документиране на случая и изясняване на обстоятелствата около инцидента на място е изпратена дежурна оперативна група на полицията.

Малчева допълни, че по случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ районно управление - Русе.