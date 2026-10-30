Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

55-годишен бездомен мъж с 19 предишни присъди е задържан и обвинен за убийството на 60-годишен мъж в Русе. Според разследващите жертвата е получила над 60 удара с нож и гаечен ключ след битов скандал. Подробностите бяха съобщени на брифинг от окръжния прокурор на Русе Радослав Градев, предаде БТА.

Престъплението е извършено около 1:30 часа на 28 октомври в района на улица "Цветница" в Русе, където няколко бездомни мъже обитавали два изоставени фургона.

На телефон 112 бил подаден сигнал за възникнал битов скандал. Пристигналите на място полицаи установили 36-годишен мъж, който ги отвел до пострадалия 60-годишен Е. Р.

Мъжът бил все още жив и в съзнание, но имал множество прободно-прорезни рани и травматични наранявания по главата. Екип на Спешна помощ го транспортирал до болница, където въпреки оказаната медицинска помощ той починал.

При огледа на местопроизшествието разследващите иззели нож, гаечен ключ и биологични следи. Проведени били и множество разпити на свидетели.

В хода на разследването бил задържан 55-годишният К. Х., за когото е установено, че има 19 предишни присъди за различни престъпления. Последното си наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода той изтърпял в затвора в Ловеч през юли 2023 година.

Според събраните до момента доказателства между двамата мъже, които били употребили алкохол, възникнал спор, свързан със стар конфликт.

Скандалът прераснал във физическа саморазправа, при която според обвинението 55-годишният мъж повалил пострадалия на земята и му нанесъл повече от 60 удара с нож и гаечен ключ по тялото и главата.

След като видял, че 60-годишният мъж е изпаднал в безпомощно състояние, обвиняемият уведомил двама души от съседния фургон, че пострадалият се нуждае от помощ.

Директорът на ОДМВР - Русе старши комисар Петър Ванев обясни, че по данни на полицията двамата мъже употребявали ежедневно алкохол и водели сходен начин на живот. Разследващите определят конфликта като битов, като няма данни за употреба на наркотични вещества.

На задържания е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено при условията на опасен рецидив.

Наблюдаващият прокурор Стилиян Грозев съобщи, че са назначени множество експертизи, а прокуратурата е внесла в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

За престъплението законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

От полицията в Русе съобщиха още, че преди началото на зимния сезон се планират съвместни превантивни проверки с други компетентни институции на места, обитавани от бездомни хора в града.

Разследването по случая продължава.