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Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол
БТА

Това ще се случи през 2027 и 2028 година

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол одобри София за град, с който БФВ ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2028 година. Предвижда се срещите да се проведат в периода 20-24 май в „Арена 8888 София“.

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Решението е свързано със стратегическото значение на 2028 година за българския национален отбор в стремежа му да спечели квота за олимпийските игри. Лигата на нациите е сред турнирите с най-голяма тежест при формирането на световната ранглиста, която има съществено значение за олимпийското класиране. Затова домакинството на кръг от надпреварата в България би дало възможност на националния отбор да играе пред родна публика в ключов за олимпийската квалификация период.

Управителният съвет определи и Бургас за домакин на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2027 година. България ще приеме срещите от втората седмица на турнира, като предвиденият период е 18–27 юни. За провеждането на състезанието се планира увеличаване на капацитета на „Арена Бургас“ от 6300 на 7300 седящи места.

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