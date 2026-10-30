Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Общо 10 млади пилоти ще се включат в първата свободна тренировка в Мексико Сити. Сред тях е и Никола Цолов, който ще седне зад волана на болида на Рейсинг Булс. Всички от Формула 1 с изключение на Ферари, ще предоставят автомобили на състезатели с малък или никакъв опит.

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Гран при на Мексико Сити традиционно е един от уикендите, в които F1 отборите предоставят болиди на млади състезатели, пишат колегите от clubs1.net. Според правилата всеки тим трябва да използва такъв пилот в поне четири тренировъчни сесии. Обикновено това се случва на писти като Барселона, Ред Бул Ринг, Монца, Мексико Сити и Абу Даби.

Мерцедес ще разчита на Фредерик Вести. Датчанинът ще заеме мястото на Джордж Ръсел в откриващата тренировка на пистата в Мексико Сити. Това ще бъде общо трета сесия за Вести тази година и общо шеста в кариерата му.

Най-очакваното участие е на Никола Цолов. Вчера беше официално потвърдено, че Българския лъв ще управлява един от автомобилите на Рейсинг Булс в петък. Никола Цолов се бори за титлата във Формула 2 и е претендент за титулярно място в отбора от Фаенца за 2027 г. Българинът ще кара на мястото на Лиам Лоусън.

Макс Верстапен също няма да кара в първата свободна тренировка на пистата в Мексико Сити. Четирикратният световен шампион ще отстъпи мястото си на Аюму Иваса. Последните сезони японецът кара за Ред Бул и Рейсинг Булс в избрани тренировки, докато същевременно се състезава в Супер Формула с Team Mugen. Иваса стана шампион миналата година, а сега е втори преди финала на сезона в Сузука.

Действащият световен шампион Ландо Норис ще отстъпи мястото си на Леонардо Форнароли в сесията в Мексико. Италианецът няма активна програма тази година, след като стана шампион във Формула 2 през 2025 г. От следващия сезон Форнароли ще кара за Макларън в клас Hypercar на WEC и ще комбинира тези задължения с работата като резервен пилот в F1.