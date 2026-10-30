Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Почти всички отбори ще дадат шанс на обещаващи таланти на тренировката в Мексико

Общо 10 млади пилоти ще се включат в първата свободна тренировка в Мексико Сити. Сред тях е и Никола Цолов, който ще седне зад волана на болида на Рейсинг Булс. Всички от Формула 1 с изключение на Ферари, ще предоставят автомобили на състезатели с малък или никакъв опит.

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Гран при на Мексико Сити традиционно е един от уикендите, в които F1 отборите предоставят болиди на млади състезатели, пишат колегите от clubs1.net. Според правилата всеки тим трябва да използва такъв пилот в поне четири тренировъчни сесии. Обикновено това се случва на писти като Барселона, Ред Бул Ринг, Монца, Мексико Сити и Абу Даби.

Мерцедес ще разчита на Фредерик Вести. Датчанинът ще заеме мястото на Джордж Ръсел в откриващата тренировка на пистата в Мексико Сити. Това ще бъде общо трета сесия за Вести тази година и общо шеста в кариерата му.

Най-очакваното участие е на Никола Цолов. Вчера беше официално потвърдено, че Българския лъв ще управлява един от автомобилите на Рейсинг Булс в петък. Никола Цолов се бори за титлата във Формула 2 и е претендент за титулярно място в отбора от Фаенца за 2027 г. Българинът ще кара на мястото на Лиам Лоусън.

Макс Верстапен също няма да кара в първата свободна тренировка на пистата в Мексико Сити. Четирикратният световен шампион ще отстъпи мястото си на Аюму Иваса. Последните сезони японецът кара за Ред Бул и Рейсинг Булс в избрани тренировки, докато същевременно се състезава в Супер Формула с Team Mugen. Иваса стана шампион миналата година, а сега е втори преди финала на сезона в Сузука.

Действащият световен шампион Ландо Норис ще отстъпи мястото си на Леонардо Форнароли в сесията в Мексико. Италианецът няма активна програма тази година, след като стана шампион във Формула 2 през 2025 г. От следващия сезон Форнароли ще кара за Макларън в клас Hypercar на WEC и ще комбинира тези задължения с работата като резервен пилот в F1.

Още по темата

Никола Цолов дебютира във Формула 1 в петък

Никола Цолов дебютира във Формула 1 в петък

Хелмут Марко посочи Никола Цолов за титуляр в Рейсинг Булс

Хелмут Марко посочи Никола Цолов за титуляр в Рейсинг Булс

Никола Цолов забелязан с нова дама след раздялата с Крисия

Никола Цолов забелязан с нова дама след раздялата с Крисия

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Шестима в Лудогорец с изтичащи договори

Шестима в Лудогорец с изтичащи договори

Загуби за борците в свободен стил в Астана

Загуби за борците в свободен стил в Астана

Водещи

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

  • Преди 1 минута
120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

  • Преди 4 минути
Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Надежда Йорданова: Вместо да се извини на българските майки, Йотова пак излъга за помилването на Петричкия Ескобар

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

  • Преди 14 минути
Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

  • Преди 18 минути
Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

Никола Цолов не е единственият младок, който ще кара във Формула 1

  • Преди 19 минути
Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

  • Преди 22 минути
Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

  • Преди 34 минути
Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Над 60 удара и 19 предишни присъди: Подробности за убийството в Русе

Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

  • Преди 45 минути
БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

  • Преди 1 час
Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

  • Преди 1 час