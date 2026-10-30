Специален гост за откриването на "Армията"

Президентът на Славия Венци Стефанов ще бъде един от гостите на откриването на реконструирания "Българска армия", научи "Таралеж". Неговият отбор гостува на ЦСКА в първия мач на новото съоръжение.

Босът на "белите" рядко посещава мачовете на тима си извън стадион "Александър Шаламанов", но сега ще направи изключение.

ЦСКА приема Славия в събота, 31 октомври, от 19:30 часа.

Феновете на "червените" изкупиха светкавично билетите за двубоя. Привържениците на "белите" също са се снабдили с над 500 пропуска.

Стадион "Българска армия" беше реконструиран за по-малко от три години. Съоръжението отговаря на най-високите европейски стандарти.

Автор: Виктор Вутов