Специален гост за откриването на "Армията"
Венци Стефанов ще присъства на ЦСКА - Славия
Президентът на Славия Венци Стефанов ще бъде един от гостите на откриването на реконструирания "Българска армия", научи "Таралеж". Неговият отбор гостува на ЦСКА в първия мач на новото съоръжение.
Босът на "белите" рядко посещава мачовете на тима си извън стадион "Александър Шаламанов", но сега ще направи изключение.
ЦСКА приема Славия в събота, 31 октомври, от 19:30 часа.
Феновете на "червените" изкупиха светкавично билетите за двубоя. Привържениците на "белите" също са се снабдили с над 500 пропуска.
Стадион "Българска армия" беше реконструиран за по-малко от три години. Съоръжението отговаря на най-високите европейски стандарти.
Автор: Виктор Вутов