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Специален гост за откриването на "Армията"

Специален гост за откриването на "Армията"

Венци Стефанов ще присъства на ЦСКА - Славия

Президентът на Славия Венци Стефанов ще бъде един от гостите на откриването на реконструирания "Българска армия", научи "Таралеж".  Неговият отбор гостува на ЦСКА в първия мач на новото съоръжение. 

Босът на "белите" рядко посещава мачовете на тима си извън стадион "Александър Шаламанов", но сега ще направи изключение. 

ЦСКА приема Славия в събота, 31 октомври, от 19:30 часа. 

Феновете на "червените" изкупиха светкавично билетите за двубоя. Привържениците на "белите" също са се снабдили с над 500 пропуска. 

Стадион "Българска армия" беше реконструиран за по-малко от три години. Съоръжението отговаря на най-високите европейски стандарти.

Автор: Виктор Вутов

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