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Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)
Taralej.bg

"Червените" откриват реконструирания "Българска армия" в събота

ЦСКА ще се завърна в своя дом "Българска армия" в събота в домакинството на Славия от Първа лига. "Червените" реконструираха своя стадион за по-малко от три години. Новото съоръжение в "Борисовата градина" е с модерна визия, но остава верен на историята на един от най-големите клубове у нас. 

Обновеният "Българска армия" отговаря на най-високите европейски стандарти. Изцяло нови са съблекалните и тунелът. Теренът е хибриден, като се състои от 95% естествена трева и 5% изкуствени влакна. Той е подкрепен от дренажна и отоплителна система, което гарантира отлични условия за игра и в лошо време. 

Новият стадион на ЦСКА е с 18 000 седящи места. Той предлага различни зони за активност и забавление преди, по време на и след мачовете на "армейците". 

С най-голям капацитет е знаковият за "червените" Сектор Г, който е напълно преобразен. Освен това всеки сектор на стадиона ще има различно име. По този начин клубът демонстрира модерен подход към комерсиализацията на стадиона и начин за привличане на допълнителни спонсорски приходи. 

ЦСКА ще се завърне на "Българска армия" в събота, 31 октомври, от 19:30 часа в мач срещу Славия. Билетите за двубоя бяха изкупени светкавично

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