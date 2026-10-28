Новини
Търси
Подкаст
Спорт

ЦСКА заплаши със санкции след хаоса с билетите

ЦСКА заплаши със санкции след хаоса с билетите
БТА

Клубът удължи с 24 часа срока за продажба на картодържателите от миналия сезон

ЦСКА удължи с 24 часа срока за продажба на билети на картодържателите от миналия сезон. Клубът публикува съобщение в социалните мрежи, в което обяви, че техническите проблеми на сайта се дължат и на опити за злоупотреба.

Феновете на ЦСКА блокираха системата за билети на „Българска армия"

Вчера трябваше билетите за историческия мач със Славия на новия стадион „Българска армия" да са достъпни за хората с абонаментни карти от предходния сезон, а днес да влязат в свободна продажба за останалите желаещи, които имат задължителната фен карта за стадиона.

Но след като сайтът падна няколко пъти, сега от клуба обявиха следното:

„Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом - „Българска армия". За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим.

Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на „Армията" - поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза!

Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба.

В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани".

Още по темата

Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом

Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Гиздол хвали отбора след Лудогорец: ЦСКА е на прав път

Гиздол хвали отбора след Лудогорец: ЦСКА е на прав път

ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Преди 4 минути
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 10 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 11 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 12 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 22 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 24 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 25 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 30 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 40 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 41 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 46 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 49 минути