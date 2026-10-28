ЦСКА заплаши със санкции след хаоса с билетите

ЦСКА удължи с 24 часа срока за продажба на билети на картодържателите от миналия сезон. Клубът публикува съобщение в социалните мрежи, в което обяви, че техническите проблеми на сайта се дължат и на опити за злоупотреба.

Феновете на ЦСКА блокираха системата за билети на „Българска армия"

Вчера трябваше билетите за историческия мач със Славия на новия стадион „Българска армия" да са достъпни за хората с абонаментни карти от предходния сезон, а днес да влязат в свободна продажба за останалите желаещи, които имат задължителната фен карта за стадиона.

Но след като сайтът падна няколко пъти, сега от клуба обявиха следното:

„Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом - „Българска армия". За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим.

Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на „Армията" - поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза!

Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба.

В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани".