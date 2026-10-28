Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Ръководството на ЦСКА е освободило клубния доктор Мариян Добрев, твърди „Блиц". Последният е направил лошо впечатление с работата си на новия треньор Маркус Гиздол, който иска доведе на негово място медицинско лице от Германия. Лекарят попаднал в черния списък на немския специалист още в началото с поставяне на диагнози на футболисти, които впоследствие били отхвърлени в столични клиники.

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Върхът на всичко бил случаят с Лео Перейра. Добрев обявил, че състоянието на бразилеца не е тревожно. Впоследствие обаче се оказало, че това съвсем не е така. По настояване на Гиздол офанзивният футболист е изпратен на преглед в германска клиника.

Почеркът на Гиздол в ЦСКА вече започва да се забелява и в игрови план, а вчерашното равенство на Левски срещу Арда ще остави „червените" на върха в класирането, въпреки че имат мач повече от „сините".