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В търговските вериги - мръсотия и храна с неясен произход, готвена за т.нар. топли точки

В търговските вериги - мръсотия и храна с неясен произход, готвена за т.нар. топли точки
Снимка: БТА

В склада на верига са открити храни с изтекъл срок на годност, подредени до годните

Фрапиращи нарушения в търговска верига установи вчера вечерта проверка на БАБХ. Мръсотия и храна с неясен произход, приготвена за продажба в т.нар. топли точки в магазини в София и Пазарджик доведоха до затварянето на централна кухня (т.нар. кухня майка) на една от веригите, информира БТВ.

На този фон - в склада на друга верига са открити храни с изтекъл срок на годност, подредени до годните храни.

Запитан дали затворената централна кухня в Пловдив принадлежи на член на Сдружението за модерна търговия неговият председател Николай Вълканов отговори, че няма такава информация.

„Нека да разделим нещата на две части. Първата е, че от 10 000 артикула или от 6000, с колкото един голям супермаркет работи, ако извадите 5 продукта, или 10, или 50 с такъв тип разходи между покупна и продажна цена, но си затворите очите за останалите 9000 или 5000, които са със съвсем различна, много по-ниска разлика между доставна и продажна цена, изкривявате картината“, коментира Вълканов.

Той посочи, че при отделни продукти трябва да се отчита и делът на продажбите по време на промоции.

Дори да приема, че стоят на 140% надценките, което дълбоко ме съмнява, ако от 10 броя масло един е продаден на тази надценка, всички останали са продадени в рамките на промоция или акция с три или четири пъти по-ниска цена“, обясни той.

Според Вълканов подобни примери не показват реалната средна разлика между покупната и продажната цена.

Представителят на търговските вериги даде пример с цените на млечните продукти в държавната компания „Ел Би Булгарикум“ и във фирмените магазини на производителите.

Как да си обясним тогава, че в държавната „Ел Би Булгарикум“ цените на маслото, на сиренето, на кашкавала не се различават особено, даже са малко по-високи в някои от тези продуктови категории, отколкото в търговските вериги“, попита той без да припомня, че когато от държавната компания намалиха цените, беше сменен нейният директор.

Вълканов посочи и пример с млекомат в София, където по думите му прясното мляко се продава за 2 евро на литър.

„Ако има велика завера в цената на сиренето, както се опитват да ни убедят разни телевизионни герои, в тази велика завера и държавната компания ли участва, и фирмените магазини ли участват, и директните продажби от производителите ли участват?“, коментира той.

На въпроса кой печели по веригата на доставки Вълканов отговори: „Всеки печели. Ако някой губеше, нямаше да съществува на този пазар. Естествено, че всеки трябва да печели.“

В студиото беше представена графика с усреднени данни за приходите и разходите в търговията на дребно.

Според изложените от Вълканов данни от всеки 100 евро приходи около 75–76 евро представляват доставната стойност на стоките. Останалите средства покриват разходи за транспорт, възнаграждения, осигуровки, амортизации и други дейности, а нетната печалба е около 3%.

„Тези данни не се променят драстично във времето. Те стоят долу-горе константни“, заяви той.

По думите му подобни съотношения могат да бъдат открити и в Германия и Франция.

„Тук говорим за усреднените резултати в търговията на дребно. Това не означава, че някои продукти не се продават на малко по-високи цени, а много други – на по-ниски“, уточни Вълканов.

Според него търговците сами определят кои продукти да включват в промоционални кампании и чрез кои стоки да компенсират намаленията.

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