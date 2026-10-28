Рокади в ръководството на полицията в Русе

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев от 27 октомври са направени промени в ръководството на Областната дирекция на МВР в Русе.

Главен инспектор Александър Ковачев е назначен за началник на Районното управление във Ветово. До момента той е ръководил сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“.

Постът му в сектора поема старши инспектор Румен Георгиев, който досега е бил началник на група „Престъпления в отраслите на икономиката“ в същото звено.

Досегашният началник на Районното управление във Ветово, главен инспектор Христо Янков, е назначен за ръководител на Районното управление в Две могили.

Новите назначения са представени пред ръководния състав от директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Петър Ванев.