Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Цените на тока и на парното няма да бъдат повишени до 1 юли 2027 г. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

"Наша задача е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно средства във Фонда за сигурност на енергийната система, което и ще направим", заяви Радев.

За цените на хранителните продукти той обясни, че сме свободна пазарна икономика, но за да има обективност, е нужна ясна законова рамка. "Да се борим срещу нелоялните търговски практики иска подготовка", каза той и припомни промените в двата закона - за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.

"Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави, не искаме нищо повече. Имаме нужната нормативна база налице", каза Радев.

За арестите на трима кметове на ДПС, той обясни, че в действията на полицията няма мотиви, различни от законността. "Арестите на кметовете на Сунгурларе и на Белица нямат нищо общо с етнически, политически, предизборни въпроси. Вече над полицията няма чадър и там, където е имало злоупотреба с публични средства, е естествено да има такива процеси.

Престъпленията се разкриват светкавично, каза той и даде пример с убийсвото на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, убийството на Слави Бинев в София и палежа на антените на "Старлинкс", даде пример Радев.

Държавата се връща в своите функции. Всички, които ще купуват гласове искам да предупредя - не го правете. "Всеки български гражданин трябва да има свещеното право да изрази своя глас. Гласувайте по съвест и убеждения, призова той българите за участие на балотажа в неделя.