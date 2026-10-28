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Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство
АР/БТА

При преброени около половината гласове десният блок получава 56 места в Кнесета, а арабските партии може да се окажат решаващи за съставянето на следващото правителство

Десният политически блок на израелския премиер Бенямин Нетаняху увеличава преднината си пред опозицията при продължаващото преброяване на гласовете на парламентарните избори в Израел. Въпреки това нито един от двата лагера засега не разполага с необходимите места за самостоятелно мнозинство в Кнесета, съобщава ДПА, позовавайки се на израелски медии.

При обработени около половината от гласовете прогнозите отреждат 56 депутатски места на блока на Нетаняху – със седем повече от формациите, подкрепящи опозиционния лидер Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на израелската армия.

Очаква се партията на премиера „Ликуд“ да бъде най-голямата политическа сила с 27 представители в парламента. Центристката формация „Яшар“, оглавявана от Айзенкот, се очаква да получи 21 места.

За формирането на правителство са необходими най-малко 61 депутати в 120-местния Кнесет. Тъй като нито един от двата политически лагера не достига този праг, изходът от изборите остава неясен. Предстоят вероятно продължителни преговори за съставяне на управляваща коалиция.

Според прогнозите арабските партии ще разполагат общо с 15 места и биха могли да се окажат решаващи за определянето на следващия министър-председател. За да събере необходимата подкрепа, Айзенкот ще трябва да потърси съдействието им, но няколко опозиционни формации вече са заявили, че не подкрепят подобен вариант.

Първоначалните екзитполове след края на гласуването сочеха преднина за опозицията. В хода на нощта обаче прогнозите се промениха и блокът на Нетаняху започна да увеличава резултата си. На предишните парламентарни избори през ноември 2022 г. коалицията на премиера, съставена с участието на крайнодесни и ултраортодоксални партии, спечели 64 места.

Нетаняху настоява за дясно правителство

В ранните часове на деня израелският премиер призова за съставяне на силно дясно правителство. Пред свои привърженици той заяви, че „Ликуд“ се е утвърдила като най-голямата партия в страната и подчерта, че десният блок има ясно мнозинство сред еврейските избиратели.

Нетаняху се противопостави на възможността за правителство, зависещо от подкрепата на арабски партии, които определи като антиционистки. Той отправи обвинения към тях за позициите им по отношение на Израел, палестинската групировка „Хамас“ и действията на израелските военнослужещи.

Премиерът акцентира и върху продължаващото напрежение с Иран, като заяви, че заплахата от Техеран не е отминала. По думите му Израел и Съединените щати трябва да работят заедно за окончателното ѝ премахване.

Айзенкот обещава промяна

Опозиционният лидер Гади Айзенкот заяви пред свои поддръжници, че избирателите са дали знак за желание за политическа промяна. Той обеща да работи за бързото съставяне на правителство и подчерта, че ще се стреми да защити волята на гражданите.

Айзенкот определи резултата като исторически момент и заяви, че според него израелците са гласували против продължаването на управлението на Нетаняху. Той призова за нов политически период, основан на надежда, солидарност и взаимна отговорност.

Избори на фона на войната и дълбоки обществени разделения

Вотът е първият парламентарен избор в Израел след нападението на „Хамас“ и други палестински въоръжени групировки на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа. 

Избирателната активност достигна най-високото си равнище от 1999 г. насам. Според Централната избирателна комисия 77,7% от приблизително 7,3 милиона граждани с право на глас са участвали във вота.

Местни медии съобщиха, че над 70 000 израелци са се завърнали от чужбина, за да упражнят правото си на глас, тъй като повечето граждани не могат да гласуват извън страната.

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