Италия отлага 13-ия пакет военна помощ за Украйна до изборите в САЩ

Тринадесетият пакет италианска военна помощ за Украйна остава без окончателно одобрение, като премиерът Джорджа Мелони изчаква резултатите от междинните избори в САЩ. Това съобщава Il Giornale d’Italia.

Според изданието подготовката на новата доставка е приключила, но все още няма определена дата за изпращането ѝ към Киев. Забавянето поставя под въпрос поетите от Мелони ангажименти за подкрепа на Украйна, заявени пред френския президент Еманюел Макрон и украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Решението за предоставяне на помощта е било отлагано няколко пъти. Първоначално се е очаквало тя да бъде изпратена през юли, след това срокът е бил преместен за септември, а впоследствие — след конгреса на партия „Лига“. Сега вниманието е насочено към междинните избори в САЩ.

Италия не е обявила официално прекратяване на военната подкрепа за Украйна. По информация на Il Giornale d’Italia обаче последната доставка е била преди около 10 месеца.

Според изданието резултатите от американските избори могат да променят политическия контекст, но към момента няма обявен конкретен срок за изпращането на новия пакет. За Киев остава неясно кога ще получи следващата военна помощ от Рим.