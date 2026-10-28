Тръмп очаква скорошна среща между Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в близко бъдеще се очаква да бъде организирана среща между руския държавен глава Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

„Съвсем скоро ще бъде организирана среща и мисля, че можем да постигнем голям напредък“, каза Тръмп пред журналисти. Изявлението му е свързано с дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, която продължава повече от четири години и половина.

Припомняме, че Русия и Украйна може да възобновят преките мирни преговори с посредничеството на САЩ през първата половина на ноември в Абу Даби. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му срещата се планира за началото на следващия месец, като руската страна посочва ориентировъчна дата около 10 ноември. Преговорният процес е в застой от началото на годината, но през последните дни се появиха нови сигнали за готовност от двете страни да се върнат към диалога.

Москва заяви, че е отворена за възобновяване на разговорите след срещата в сряда между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Украинският президент Володимир Зеленски също подкрепи идеята за нов кръг преговори и призова те да се проведат възможно най-скоро.