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Стан Вавринка приключи с тениса пред родна публика

Стан Вавринка приключи с тениса пред родна публика
БТА

Трикратният победител в турнири от Големия шлем се оттегля от спорта на 41 години

Трикратният шампион от Големия шлем Стан Вавринка изигра последния мач в кариерата си пред родна публика. 41-годишният швейцарец се сбогува със спорта след загубата с 5:7, 6:7(2) от Иржи Лехечка (Чехия) на турнира в Базел с награден фонд 2 584 155 евро. Кариерата на Вавринка продължи впечатляващите 24 сезона.

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„Това, което исках в кариерата си, беше да дам всичко, да не съжалявам за нищо, винаги да се боря, винаги да давам 100% във всеки мач - от уважение към себе си, към противника, към турнира, към феновете, към всички“, каза Вавринка, цитиран от уебсайта на АТП.

„Това винаги е било най-важното нещо в продължение на повече от 20 години и това е единственият начин да напуснеш спорта: без никакви съжаления“, добави той.

Вавринка спечели 16 титли от АТП и достигна най-високото си място в световната ранглиста - номер 3 през 2014 година. Той също така има олимпийско злато на двойки с Роджър Федерер през 2008 г. и помогна за първата титла на Швейцария от Купа „Дейвис" през 2014 година.

 

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